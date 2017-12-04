Снегопад осложнил движение автотранспорта на перевалах Закарпатья (ФОТО)

03.12.2017 (14:32)

В Закарпатье перевалы засыпает снегом

Коммунальщиков и автодорожников погода как всегда застала врасплох. Образовалась значительная пробка на Абранском и Латирском перевалах. Тяжеловозы не могут преодолеть горные склоны. Движение транспорта очень затруднено.

Образовался большой затор на трассе "Киев-Чоп" возле населенного пункта Абранка Воловецкого района. О ситуации на дороге в эти минуты можно судить из фотографий пользовательницы соцсети "Facebook", ужгородской журналистки Натальи Качмар.





На Закарпатье частично открылся лыжный сезон (ФОТО)



