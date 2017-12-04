Эти продукты врачи советуют обходить стороной: смертельно опасно

03.12.2017 (14:34)

Врачи предупреждают что эти продукты вредны для здоровья

Рак – сложная группа заболеваний, которые вызывают множество причин. Мы знаем, что часто факторами, способствующими развитию болезни является генетика, курение, облучение, неправильное питание и другие. Но давайте разберем подробнее, какую же роль играет питание в этом списке.

Представляем вам самые канцерогенные продукты, которые лучше обходить стороной.

Рафинированный сахар и сахарозаменители

Рафинированный сахар не только способен повысить уровень инсулина, нагрузив тем самым наш организм, но и является отличной средой для подпитки раковых клеток. К такому выводу пришел Отто Варбург в 1931 году, когда заявил: опухоли питаются сахарами.

Старайтесь исключить искусственные подсластители и сахар их своего рациона. Замените его на мед, кленовый сироп, пальмовый сахар или стевию.

Переработанное мясо

Имеется в виду такие мясные продукты: бекон, колбасы и сосиски. По статистике результатов исследования Гавайского университета, подобные продукты увеличивают шанс развития рака поджелудочной железы на 67%.продукты, еда

Искусственно выращенная рыба

Сегодня коммерческое рыболовство представляет собой разведение большого количества рыбы в тесных условиях. Подобные условия увеличивают шанс заражения рыбы всевозможными бактериями и вирусами. Поэтому часто рыбу «подпитывают» пестицидами и антибиотиками. Лучше остановить свой выбор на «дикой» рыбе, несмотря на ее завышенную цену.

Маринованные и копченые продукты

Часто продукты с маринадом включают в свой состав нитраты, для продления срока годности. Увы, но подобные добавки накапливаются в нашем организме и могут привести к клеточным разрушениям.





Читайте также: Затяните пояса: Цены каких продуктов "будут кусаться" перед праздниками?