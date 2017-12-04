В Киеве начался “Марш за импичмент”: сколько людей собрал Саакашвили (фото)

|В Киеве "Марш за импичмент" собрал около 3 тысяч человек
Около 3 тысяч человек собрались на сегодняшний “Марш за импичмент” в столичном парке Шевченко.
Об этом сообщают журналисты с места событий.
Люди выкрикивают “Импичмент, импичмент…!”, “Вставай!”, “Банду геть!”, “Слава Украине – Героям слава!” и другое.
Они держат флаги Украины, Грузии и красно-черные.
Также есть небольшое количество символики “Свободы”.
В основном на митинге присутствуют пожилые люди, молодых почти нет.
“Порошенко не верит в будущее Украины. Он не сдержал обещания продать бизнес.
Его магазинов открывается больше, чем новых больниц.
Он начал богатеть на 50-60% ежегодно… И его деньги в оффшорах”, – говорится в события на Facebook.
Колонна двинулась по бульвару Шевченко в сторону Майдана Независимости в сопровождении около 300 правоохранителей.
Протестующие планируют пойти к Администрации Президента и Верховной Раде.
Впереди колонны идет лидер “Руху нових сил” Михеил Саакашвили со своими соратниками в сопровождении священника.
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Рейтинг: 8
Комментарии
Рейтинг: -1
В это время вна росии значительно подешевели боярышник и суррогат...!.... Вот и повсплывали разного рода плешивые, юродивые и лишнехромосомные расеяне в комментариях..........
Рейтинг: 0
Когда нечем умным возразить, начинают из-за зависти и злости оскорблять и обзываться.
Рейтинг: -1
BLAGIN_ANTON.НИ СЛОВА О ЕВРЕЯХ В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ НА УКРАИНЕ!А ПОЧЕМУ?!Меня удивляет тот факт,что, обсуждая сегодня Украину,все политики мира кого только ни вспоминают недобрым словом в связи с произошедшим там антиконституционным переворотом! Вспоминают и украинских националистов-бандеровцев с их кумиром Степаном Бандерой,и немецких фашистов с их фюрером Адольфом Гитлером,которых некоторые украинцы сегодня почитают как освободителей от коммунистического рабства! И,конечно же,многие поминают Америку с её амбициозными лидерами,.........
Рейтинг: 1
...которые всюду суют свой нос и везде хотят иметь гешефт!А про очень опасных евреев из ультра-ортодоксальной секты Хабад-Любавич-молчок! Гробовая тишина!Почему?А ведь к нынешним событиям на Украине эта ультра-радикальная и очень влиятельная секта имеет самое непосредственное отношение!Неужели никого из политиков не настораживает хотя бы тот факт,что всё нынешнее самопровозглашённое правительство Украины-почти сплошь евреи:Турчинов,Яценюк,Тягнибок,Кличко,Ярош.......
Рейтинг: -1
....Случайно так вышло?Неужели никого из политиков не настораживет и тот вопиющий факт, что эти евреи пришли к власти, разыграв в Киеве на площади Независимости сразу три краплёных "карты": неофашизм, ультра-национализм и бандеровщину?!
По информации известного общественного деятеля Украины Эдуарда Ходоса, хорошо знакомого с деятельностью еврейской секты Хабад, такой союз ультра-ортодоксальных евреев и неофашистов как раз соответствует доктрине и духу этой секты......
Рейтинг: 0
....В начале 1930-х годов руководитель СССР Иосиф Сталин, в свое время обучавшийся в Тифлисской духовной семинарии и хорошо разбиравшийся в вопросах религии, выслал Хабад за пределы Советского Союза как фашиствующую секту, притом, что традиционный иудаизм продолжал существовать на советской территории. Это произошло в период руководства движением Шестого Любавичского Ребе Йосефа Ицхака Шнеерсона.Вплоть до осени 1939 года Шестой Любавичский Ребе находился на территории Польши, откуда был тайно переправлен за океан в США....
Рейтинг: 0
.....С 1940-х годов штаб-квартира движения Хабад-Любавич находится в Нью-Йорке, в Бруклине. С 1950 до 1994 года сектой руководил Седьмой, последний, Любавичский Ребе Менахем Мендел Шнеерсон — зять Йосефа Ицхака Шнеерсона, взявший его фамилию и продолживший династию Любавичских Ребе. За время правления Менахема Мендела Шнеерсона Хабад достиг небывалого политического и финансового могущества, а его основной целью была провозглашена «всемирная экспансия».
Рейтинг: 0
В одной скандально известной статье, впервые опубликованной аж в 90-х годах ХХ века.В ней описана программа действий секты Хабад-Любавич, которая по большинству пунктов чётко соответствует уже произошедшим на Украине в 2014 году событиям. Тогда,много лет назад,многие кричали,что эта публикация от начала и до конца ложь! Статья называется «НАШИ ПЛАНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛАВЯН».......
Рейтинг: -1
....Прежде всего, мы расчленим все славянские народы (их 300 миллионов, половина — русских) на маленькие ослабленные страны с прерванными связями. Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом: РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ. Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас.
Рейтинг: 1
Каждый из нас, и русский, и украинец, после четырех лет войны уже понимает,
что враг не в окопах на противоположной стороне, а еврейско-американский оккупационный режим
в Киеве. В православной традиции есть две хорошие молитвы. Одна старая – «О примирении враждующих»,
другая более современная – «Об избавлении от ига жидовского». Давайте начнем с первой
и тогда вторая вскорости нам не понадобится.
Рейтинг: 1
«О примирении враждующих»подддерживаю!И чем быстрее мы поймом,что еврейско-американский оккупационный режим из-за вражды стоит в сторонке,смотрит и хихикает,как православные убивают друг-друга,сын-отца,а отец-сына.Навязали нам мнимую угрозу российской агрессией. За свою еврейско-американскую оккупационную агрессию вна Украине и не только,а по всему миру, обвиняют Россию,завидуют и злятся и в первую очередь за Крым-ибо ОН им не достался.США-это банда-сброд-пираты сбежавшие из европы.Исчезнет америка-МИР вздохнет свободно и не будет войн.
Рейтинг: -3
- Мне москали напоминают глисты.
- Чем же?
- Живут, извините, в заднице и этим гордятся, а еще считают, что все им завидуют ...)))
Рейтинг: 0
Шони бачи, ответь по совести, если она у тебя есть.Почему тогда миллионы украинцев едут к москалям в задницу на заработки и прячутся от призыва в самую сильную армию Украины и посылают доллары своим родственника в процветающую самую цивилизованную, демократичную и сильную украину????
Рейтинг: -2
ничего не выйдет-- американскиe спонсоры не заинтересованы в смене проамериканского режима поросенка. Посему затяните пояса потуже (на шее) и отмечайте очередную годовщину революции гидности, да кстати , что то не ставят памятники героям майдана и площади на их честь не переименовывают???? А если по-чесноку, то украинцам пох...все свалили в нормальные страны жить и работать. Да и вторым гражданством обзавелись 31% украинев.
Рейтинг: -1
С одной стороны радует Ваше: ......все свалили в нормальные страны жить и работать. Да и вторым гражданством обзавелись 31% украинцев".... Но ведь как говорят в народе "свято место пусто не бывает". Невжели сердце НЕ йокнет, когда киевские со своими ЕСовскими и США - спонсорами и организаторами вакханалии вна Украина согласятся принимать мигрантов, которые бежали из своих от братоубийства организованного теми же США и ЕС и заполонили европу. Потихоньку уже такое переселение идет.
Рейтинг: -1
..Секретным пунктом их плана-это прихватить Крым для своих баз,как в Прибалтике. Они считали,что им все позволено,и что Россия смирится с тем,что Крым будет в составе Украины и там будут хозяйствовать скурвленные америкосы, они и их киевские скурвленные считали,что находясь за тысячи километров на другом континенте америкосы имеют больше прав на Крым чем Россия. Но пошло не по их плану,им помешал присоединившийся к России Крым.Вот они и писают кипятком,скурвленные америкосы,злятся, не выполнили свой план,он провалился....
Рейтинг: 7
....Не имея сопредельной границы с Украиной,с Крымом влезают во внутренние дела Украины,их киевские шестерки занимаются не делами вна Украине,а шастают к своим скурвленным.А скурвленный человек НЕ может простить что он проиграл,так и пендосы,киевские по Крыму НЕ оправдали, и не могут простить России с Крымом,а они просто так ничего не делают. И начался другой госдеповский план,кричать по всему миру,что Россия агрессор,воюет с украиной,и этот скурвленный план подхватили украина,порошенко всему миру показывал российские паспорта и куски железа.
Рейтинг: 4
А где иностранные послы?? Нуланд с печенюшками, эштон,байден, кери и прочая иностранная скурвленная нечисть. Дык снимали-то они Януковича, но при Януковиче такого бардака не было и людей НЕ убивали. Как же так скурвленная американская дерьмокартия, западные ценности. Вот это и подтверждает о двойных стандартах. И вывод только один в 2014 году в Киеве под руководством скурвленных США произошел государственный переворот.И за спиной Мишико стоят те же самые скурвленные ВША.
Рейтинг: 3
Скурвленные америкосы хотят сделать с Украины Ливию, Афганистан, Ирак, Сирию и т.д. - братоубийство, которое происходит по вине США и их киевских продажных тварей. Когда это поймут жители Украины. Скурвленные америкосы издеваются над странами.
Рейтинг: -11
один кацап - это самодержавие
два кацапа - это самодержавие и угнетеный народ
три кацапа - это пьянка с последующей дракой
четыре кацапа - это пьянка с дракой и с пострадавшим
пять кацапов - это очередь за водкой
шесть кацапов - это очередь за водкой с давкой
семь кацапов - а такого уже не бывает потому что среди них обязательно окажется один еврей.
Рейтинг: 8
Yкроп - житель некой хохлоблядии, ранее именуемой "украиной". Характеризуется полным отсутствием извилин в головном мозге и неспособностью рационально мыслить. Очень наивен и доверчив (говоря русским языком - терпила). Не может объективно оценивать ситуацию, принимать свои ошибки, а также исправлять их. Любая конструктивная критика в адрес хохла воспринимается им как деструктивная, что приводит к неконтролируемой истерике и агрессии.
В 2013 – 2017 гг. докатили своё недогосударство до окончательной жопы.
Рейтинг: 7
"Мы сметём любую власть которая нас не устроит !!"...-"Ну что вы,третьего майдана не будет,потому что это на руку Путину".,,.Логика мыздобула-пусть нас имеет кто хочет,лишь бы не Путин.
Рейтинг: 5
А петька слушает да ест.
Рейтинг: 5
Панда ушла,пришел песец.
Рейтинг: 7
Ничего не выйдет. Не скачут, гиляку не привезли, покрышек нет. Щеню как то тихо воют (сказать поют - не могу ). Баррикады не строят. Цэ Эуропа не горланят. Спалахуйки( зажигалки на недомове) Русланы и "Океана" нет. Уныло, серо, предсказуемо. Такое впечатление - без всякого огонька отрабатывают полученные грывны.