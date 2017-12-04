В Киеве начался “Марш за импичмент”: сколько людей собрал Саакашвили (фото)

03.12.2017 (14:39)

В Киеве "Марш за импичмент" собрал около 3 тысяч человек

Около 3 тысяч человек собрались на сегодняшний “Марш за импичмент” в столичном парке Шевченко.

Об этом сообщают журналисты с места событий.

Люди выкрикивают “Импичмент, импичмент…!”, “Вставай!”, “Банду геть!”, “Слава Украине – Героям слава!” и другое.

Они держат флаги Украины, Грузии и красно-черные.

Также есть небольшое количество символики “Свободы”.

В основном на митинге присутствуют пожилые люди, молодых почти нет.

“Порошенко не верит в будущее Украины. Он не сдержал обещания продать бизнес.

Его магазинов открывается больше, чем новых больниц.

Он начал богатеть на 50-60% ежегодно… И его деньги в оффшорах”, – говорится в события на Facebook.

Колонна двинулась по бульвару Шевченко в сторону Майдана Независимости в сопровождении около 300 правоохранителей.

Протестующие планируют пойти к Администрации Президента и Верховной Раде.

Впереди колонны идет лидер “Руху нових сил” Михеил Саакашвили со своими соратниками в сопровождении священника.





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