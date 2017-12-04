Луна упадет на Землю: сегодня украинцы увидят космическое чудо

03.12.2017 (14:46)

Сегодня украинцы смогут увидеть так званый Супермесяц

«Это будет первая, последняя и единственная суперлуна в 2017-м году. Ваш глаз, вероятнее всего, не сможет найти серьезные отличия от обычной луны, хотя она будет светить сегодня особенно ярко», — говорится в сообщении.

Помимо этого журналисты уточнили, что в следующий раз суперлуной украинцы смогут насладиться 2 и 31 января.

Следует уточнить, что подобное космическое чудо впервые можно будет наблюдать с территории Украины.

Обратим внимание, что в древние времена считали, что суперлуна приносит с собой шторма и паводки. Помимо этого, у людей могут обостриться хронические болезни.

Напомним, космические агентства Украины и Канады подписали меморандум о взаимопонимании, который расширяет сотрудничество стран в авиакосмической и машиностроительной сферах.





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