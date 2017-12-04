Закарпатье накроет мокрым снегом

03.12.2017 (16:35)

На Закарпатье снег, метель и гололед

По прогнозам синоптиков во второй половине дня воскресенья (3.12) на большинстве территории Закарпатья выпадет сильный мокрый снег. На равнинной части области возможен дождь с переходом в мокрый снег, местами туман, налипание снега, на дорогах гололедица. В горах ожидаются метели и усиление ветра до 15-20 метров за секунду.

Поскольку в горной части Закарпатья высота снега возможна от 7 до 15 см, что значительно затруднит движение автотранспорта, Геннадий Москаль поручил дорожникам и спасателям принять меры для предотвращения автомобильных заторов и беспрепятственного проезда на перевалах области.





Снегопад осложнил движение автотранспорта на перевалах Закарпатья (ФОТО)



