Гороскоп на неделю (4 - 10 декабря)

03.12.2017 (17:24)

Недельный гороскоп с 4 по 10 декабря

Недельный гороскоп предскажет Вам, что сулят звезды в ближайшие дни. Вы узнаете о благоприятных днях, наиболее актуальных рекомендациях, а также астрологический прогноз предостережет Вас от ненужных поступков.





Недельный гороскоп поможет вам провести неделю максимально интересно и эффективно!

Овен



Не спешите, и удача будет на вашей стороне. Вам просто необходимо доводить свои дела до конца, результаты на работе зависят от сосредоточенности и решительных действий. Смените стиль общения, иначе вас острый язык может причинить боль в том числе и близким людям, обидеть которых вы совсем не хотели бы. Эта неделя может оказаться для вас весьма благоприятной, и даже минимальные усилия способны будут принести существенные результаты. Вам предстоит совершать неординарные поступки в личной жизни. А вот в профессиональной сфере лучше не экспериментировать. В пятницу взаимопонимание с окружающими может оказаться весьма проблематичным, да и искаженная информация или ее недостаток может осложнить дела.

Телец



Любую ситуацию следует оценивать максимально реалистично. Даже если она совсем не вписывается в рамки ваших представлений о возможном. Старайтесь адекватно рассчитать свои силы, поберегите себя, так как возможны стрессы. Для достижения желанных целей вам будут необходимы собранность и видение всей ситуации в целом. Вы - важная часть мозаики, так что вам нельзя надолго исчезать из поля зрения коллег и друзей. Ваше участие в событиях этой недели может быть незаметным, но будет очень важно. От вас потребуется ответственность и способность держать ситуацию под контролем. Вторую половину недели стоит посвятить упрочнению отношений с родственниками, благоприятны семейные посиделки, решение домашних проблем.

Близнецы



Вам понадобится терпение и объективность по отношению к себе самому для исправления мелких неточностей, без этого будет невозможно идти вперед. Постарайтесь быть внимательнее по отношению к семье и родственникам. Вы еще раз убедитесь, что нужны и незаменимы. Удачно пойдут творческие дела, осуществятся планы, связанные с поездками. Наступает благоприятный период для самореализации. Выберете главную задачу, отодвиньте подальше мелкие и не столь важные проекты. Вам необходимо реально оценить создавшуюся ситуацию и постараться достичь своих целей. Откладывать дальше не стоит. В четверг ваши быстрые и решительные действия могут стать для кого-то спасением.

Рак



Предстоит много успешных дел, общения и развлечений. Вас взбодрят интересные новости, перспективные знакомства и важные разговоры. Появится возможность бросить все силы на работу и показать всем, какой вы ценный и незаменимый работник. В выходные появятся незавершенные дела. Карьерные вопросы потребуют вашего внимания. В начале недели вероятны интересные деловые предложения. Желательно не упираться, а предоставить событиям возможность идти своим чередом. Понедельник и среду посвятите приведению бумаг в порядок, возможно, вы найдете и исправите допущенные некогда ошибки. В четверг будут удачными деловые поездки и командировки. Вторая половина недели будет менее продуктивной. В пятницу повышена вероятность безрассудных поступков, действий под влиянием ослепляющих эмоций.

Лев



Достижения на работе обойдутся для вас «малой кровью», поэтому вам предстоит осмыслить свой успех и понять, как еще раз повторить его. Окружающие могут начать вас критиковать, не обижайтесь. В выходные постарайтесь не ускорять решение вопросов, связанных с личными отношениями. Успех непременно придет к вам, но только если вы приложите максимум усилий к его достижению. Не стесняйтесь проявить свои интеллектуальные способности и подсказать верный ответ другим. Но не пытайтесь выполнить сложную работу в одиночку - это испортит отношения с окружающими и скажется на конечном результате.

Дева



Проявите разумную осторожность, общаясь с партнерами по бизнесу. Вам потребуется мгновенная реакция и умение быстро принимать решение, иначе рискуете не успеть за молниеносно развивающимися событиями. Придется отстаивать реалистичность ваших планов и замыслов перед начальством. Вы можете успешно справиться с самыми сложными задачами, которые раньше представлялись неразрешимыми. В понедельник и вторник отнеситесь с осторожностью к новым деловым предложениям. В среду желательно снизить объем работы, есть риск не справиться и устать. Постарайтесь объективно оценивать свои возможности. Важные дела лучше успеть завершить до субботы. В семье следует вести себя сдержанно, в противном случае не миновать ссор с родственниками.

Весы



Стоит ориентироваться на собственные силы и возможности. Вам могут отказать в важной просьбе, поэтому стоит запастить весомыми аргументами и уговаривать, а не повелевать. Какая-то приятная новость изменит ваши планы – разумеется, к лучшему. Немало сил может понадобиться, чтобы урегулировать хотя бы часть рабочих проблем. Не стоит огорчаться, если в начале недели вам придется столкнуться с определенными препятствиями в делах. Тем не менее, эта неделя не лишена прелести общения, деловых поездок и свежей информации. В выходные возможны перемены, которые пойдут вам на пользу. Уделите детям побольше времени, им необходимо ваше внимание.

Скорпион



Настройтесь на действия, направленные на изменение вашей жизни к лучшему. Стоит подготовить себя к сюрпризам. Фортуна может обратить на вас внимание. Не поддавайтесь грустным мыслям, гоните прочь от себя тоску. Давние мечты наконец-то начнут осуществляться благодаря вашему терпению и старательности. Обстановка в профессиональной сфере на редкость удачна для активных действий, вам гарантированы общественная и дружеская поддержка. Неделя в целом благополучна, так что будет преобладать хорошее настроение. Стабильность вашей карьеры будет во многом зависеть от умения договариваться с людьми. Если предстоит заключить важный договор, подготовьте все тщательно, и карьерный рост вам обеспечен.

Стрелец



Хорошее время для подведения определенных итогов. События будут развиваться неторопливо, однако придется сверхурочно поработать. Не ждите немедленных результатов в делах, все требует последовательности и терпения – и вы увидите реальные плоды своих трудов. Уделите должное внимание себе. Внутренняя и внешняя гармония убережет вас от эмоциональных всплесков. В понедельник нежелательно слишком расслабляться, так как может выясниться, что часть дел не терпит отлагательства. В четверг, прежде чем взяться за крупное дело, правильно оцените свой потенциал. Лучше попросить совета и помощи, чем вести себя, как зануда и всезнайка.

Козерог



Не забывайте о завершении незаконченных и давних дел. Своевременное проявление инициативы на работе будет способствовать последующему карьерному росту. Постарайтесь все спланировать и успеть. Вам просто необходимо действовать активно, иначе разовьется мнительность. Высокая работоспособность, предприимчивость и уверенность в себе будут характеризовать вас на данной неделе и могут оказаться предметом зависти окружающих. Проблемы, которые ранее казались неразрешимыми, распадутся на ряд мелких, и одолеть их не составит особого труда. Однако не стоит задирать нос и считать себя специалистом во всех областях. Рекомендуется вспомнить и восстановить старые связи и знакомства по каким-то причинам полузабытые.

Водолей



Вам представиться возможность обрести влиятельных знакомых, способных внести приятные перемены в вашу жизнь. Работа может поглотить большую часть вашего времени и внимания. Не спешите предлагать новую идею начальству, ее могут попросту присвоить. На этой неделе у вас появится возможность организовать интересное мероприятие, заключить выгодный договор. Во вторник и среду деловые партнеры могут показать себя в истинном свете. Начиная с четверга, у вас будут все основания порадоваться ходу дел. Благоприятными окажутся дружеские контакты во второй половине недели. В выходные избегайте бестолкового разбазаривания сил и энергии и пустой болтовни.

Рыбы



Ожидаются многообещающие открытия, причем как в профессиональной, так и в личной жизнь. К вам фортуна нынче будет весьма благосклонна. Вероятно совершенно неожиданное и приятное деловое знакомство. Вы полны сил и решимости, однако стоит посоветоваться с близкими прежде, чем что-то менять. Некоторые трудности, возникшие в начале недели, не станут помехой для проявления вашего профессионализма, а вот с собственным упрямством придется побороться. Постарайтесь сохранять хорошие отношения с начальством и коллегами, будьте корректны в формулировках.



