Паника и эвакуация: на киевском вокзале что-то происходит

03.12.2017 (17:28)

Сегодня поступило сообщение о минировании вокзала в Киеве

Сегодня, 3 декабря, на киевском Центральном железнодорожном вокзале эвакуировали всех пассажиров и работников. Неизвестный позвонил на линию 102 и сообщил о заминировании.

На место срочно прибыли сотрудники Министерства внутренних дел и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Задержки в движении поездов нет, посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

"Бланки заказов билетов приобретенных через интернет пассажиры могут распечатать на пригородном вокзале станции Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.

Железнодорожники также призвали пассажиров сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Позже представители "Укрзализныци" сообщили, что информация о минировании не подтвердилось. Правоохранители и спасатели проверили все помещения вокзала, но не обнаружили взрывоопасных предметов. Вокзал возобновил работу в обычном режиме около 12:00.

Отметим, что не первый раз неизвестные сообщают о минировании железнодорожных вокзалов в этом году, но ни разу информация не подтвердилась.





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