Пять машин "в хлам": в Киеве произошла смертельная авария (фото)

03.12.2017 (18:31)

Жуткое ДТП в Киеве: Один участник погиб, четверо госпитализированы

В воскресенье, 3 декабря, на Гостомельском шоссе в Киеве произошла жуткая авария с участием пяти автомобилей.

По предварительным данным, водитель Chevrolet вслепую вышел на обгон, уничтожил "ВАЗ", который пытался уйти правее, и затем врезался еще в три авто. В результате погиб водитель "ВАЗ", еще четверо участников ДТП получили травмы.

Известно, что женщина на Ford вылетела из автомобиля. Она в критическом состоянии. На месте работают пять бригад врачей, спасатели и сотрудники полиции. Детали трагедии выясняются.

Позже стало известно, что погибший водитель "ВАЗ" - молодой парень 1988 года рождения.





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