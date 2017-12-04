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На трассе "Киев-Чоп" из-за непогоды ограничили движение

03.12.2017 (21:30)
Из-за снегопада
Из-за снегопада "Укравтодор" ограничил движение на дороге "Киев - Чоп"

Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") ограничило движение транспорта на автодороге "Киев-Чоп" в пределах Закарпатской области из-за погодных условий.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также в связи с сильными снегопадами и с целью недопущения пробок на дороге с 17:00 во Львовской области ограничено движение грузового транспорта.

С 17:20 временно введено ограничение движения габаритных транспортных средств на трассе "Киев-Чоп" в пределах Закарпатской области.


Снегопад осложнил движение автотранспорта на перевалах Закарпатья (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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