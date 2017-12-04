На трассе "Киев-Чоп" из-за непогоды ограничили движение

|Из-за снегопада "Укравтодор" ограничил движение на дороге "Киев - Чоп"
Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") ограничило движение транспорта на автодороге "Киев-Чоп" в пределах Закарпатской области из-за погодных условий.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Также в связи с сильными снегопадами и с целью недопущения пробок на дороге с 17:00 во Львовской области ограничено движение грузового транспорта.
С 17:20 временно введено ограничение движения габаритных транспортных средств на трассе "Киев-Чоп" в пределах Закарпатской области.
Снегопад осложнил движение автотранспорта на перевалах Закарпатья (ФОТО)
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