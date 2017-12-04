Украинцам перенесли выходной

03.12.2017 (22:02)

В Украине приняли закон о введении выходного дня 25 декабря

В субботу, 2 декабря, в Украине набрал силы недавно принятый закон о введении выходного дня 25 декабря.

Согласно документу, 25 декабря объявляется выходным. Это тот день, когда отмечается Рождество Христово по григорианскому и новоюлианскому календарю.

Вместе с этим, власти отменили выходной 2 мая. Праздничным днем еще считается День труда – 1 мая.

Ежегодно правительство одобряет соответствующие распоряжения для создания благоприятных условий празднования праздников – о переносе рабочих дней. Сейчас Кабинет министров такого распоряжения не одобрял.

Закон о введении нового выходного опубликовали в официальном издании "Голос Украины" от 1 декабря 2017 года.





Читайте также: Сколько выходных будет в декабре? Готовимся отдыхать!