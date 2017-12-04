Погода в Закарпатье и Ужгороде в понедельник, 4 декабря 2017 г.

04.12.2017 (11:07)

4 декабря в Ужгороде будет облачно, снег

В Закарпатской области будет облачно, временами снег, ночью местами сильный. Местами туман, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, местами около 0°, днем 2° тепла - 3° мороза, в горах местами 6-9° мороза.

Автодороги: Временами снег, ночью местами сильный. Местами туман, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Видимость 2-5 км, в тумане и осадках 200-1000 м.

В г. Ужгород: Облачно, ночью временами снег, днем слабый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью 2-4° мороза, днем 1° мороза-1° тепла.

Восход 08:04

Закат 16:38

Температура за последние 130 лет 4 декабря:

макс: 11.7° (1947)

мин: -11.2° (1973)

Народный прогноз погоды: 4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В прежнее время этот день называли «воротами зимы» и говорили: «Введение пришло — зиму привело». Погода этого дня может быть очень изменчивой: и морозной, и теплой. Наши предки приметили, если на Введение похолодает, то зима будет строгой. Если снег выпадает до Введения, то он может растаять, если после — то не растает до весны.









