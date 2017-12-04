Синевирский перевал в снегу с высоты птичьего полета (ВИДЕО)
04.12.2017 (11:17)
Заснеженный Синевирский перевал показали с высоты
Главной темой в эти дни на Закарпатье стал масштабный снегопад, который в одних случаях создавал в крае зимнюю сказку, а где-то трудности для водителей, в частности на перевалах.
Закарпатский блогер Станислав Шпонтак заснял красоту зимних пейзажей родного Межгорье и опубликовал ролик на своем YouTube-канале «StasonManTV».
С помощью квадрокоптера автор показал высокогорье с высоты птичьего полета. Музыкальным сопровождением блогер выбрал трек из "Игры престолов" L'Orchestra Cinematique – The North Remembers.
Как сообщил Станислав, видео снимали недалеко от горы Каменка, где обычно происходят проводы отар на полонину.