На перевалах в Закарпатье из-за непогоды образовались большие пробки (ВИДЕО)

04.12.2017 (11:37)

В Закарпатье на перевалах из-за непогоды дежурят спасатели

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На дорогах в Закарпатской области в связи с ухудшением погодных условий образовались большие пробки на дорогах.Об этом в комментарии заявила спикер главного управления ГосЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.Причиной образований пробок стал выпавший накануне снег. Непогода парализовала движение на горных перевалах, а два десятка населенных пунктов оказались отключенными от электроснабжения."Продолжается буксировка тяжеловесных транспортных средств, которые застряли на перевалах Воловецкого района Закарпатской области, сейчас привлечено четыре единицы техники закарпатских спасателей и 16 человек личного состава. Ночью решением руководства дополнительно привлечен из Львовской стороны тягач и в 5 утра выехал еще один тягач. То есть пока там работает шесть единиц техники и более 20 спасателей. На 6 утра отбуксировали 22 автомобиля. По предварительной информации, также обесточены 26 населенных пунктов, зафиксировано 26 населенных пунктов, не имеющих света, и шесть частично", - рассказала она.Кроме того, в Карпатах по состоянию на понедельник все еще остается угроза схода лавин."У нас более четырех суток наблюдается лавинная опасность в горах, в частности на высокогорье Карпат. Сейчас наблюдается наибольшая лавинная опасность в горах. Призываем людей обязательно регистрироваться в поисково-спасательных отделениях, чтобы спасатели могли оказать помощь", - констатировала она."В Закарпатской области для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на автодорогах области, вызванных сложными погодными условиями, и готовности оказывать помощь в буксировке тяжеловесных автомобилей направлен автомобиль высокой проходимости (КрАЗ-6510)", - об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.Так, автомобиль будет привлекаться для оказания помощи водителям во время движения на участках дорог, где будет затруднено движение.Сообщается, что на перевалах и всех автодорогах области также работает техника Закарпатского облавтодора, которая расчищает трассы от снега и посыпает их песчано-солевой смесью. Спасатели Закарпатской области обратились к водителям с просьбой по возможности воздержаться от путешествий, особенно с детьми.