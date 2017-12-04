30 населенных пунктов в Закарпатье непогода оставила без света

04.12.2017 (11:50)

В Закарпатье без света остались 30 населенных пунктов

Интенсивный снег не только осложнил движение на автодорогах области, но и вызвал аварийные отключения электроэнергии.

По состоянию на 9:30 понедельника без света остаются тридцать населенных пунктов Закарпатья (из них 8 частично) в Великоберезнянском, Перечинском, Ужгородском, Мукачевском, Иршавском и Хустском районах.

На местах работают аварийные бригады энергетиков, до конца дня электроснабжение должно быть восстановлено в полном объеме.

Благодаря снегоочистительной и буксирувальній технике, которая работала целую ночь, заблокированное движение на Абранском перевале удалось освободить.

– Чтобы облегчить работу спецтехнике, легковые автомобили перенаправили в объезд через сел.Подполозье, после чего буксиры растащили грузовики и убрали снег, – сообщает Геннадий Москаль. – По состоянию на утро понедельника фуры по одной проезжают через перевал, то есть движение хоть и затруднено, но свободно. Ситуацию контролируют местные органы власти, полиция, спасатели и дорожники.





На перевалах в Закарпатье из-за непогоды образовались большие пробки (ВИДЕО)



