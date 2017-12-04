Перестрелка посреди Одессы, есть жертвы (фото)

04.12.2017 (12:08)

Перестрелка в Одессе: в результате погиб один человек

В Одессе вечером 3 декабря произошла перестрелка. В результате погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции одесской области в Facebook. Инцидент произошл в центральной части города.

"Сегодня, в 20:14 в полицию поступило сообщение о стрельбе на ул. Бугаевского", - рассказали в патрульной службе.

Прибыв на место перестрелки, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мужчины без признаков жизни. На данный момент неизвестны причины инцидента и личности его участников. Нет также информации о личности погибшего в результате перестрелки.

Полицейские устанавливают обстоятельства и выясняют детали происшествия. В городе объяви план "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.





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