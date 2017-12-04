Порошенко присвоил прокурору Закарпатской области звание генерала

|Луценко повысил в звании прокурора Закарпатской области В. Гаврилюка
Президент Украины Петр Поршенко своим указом №396 / 2017 от 1 декабря 2017 присвоил ряду прокуроров областей классные чины.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Среди тех, кого касается указ - прокурору Закарпатской области Владимиру Гаврилюку, согласно указа президента, присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса.
Таким образом, прокурору Закарпатской области Владимиру Гаврилюку присвоено звание генерала.
Напомним, в 2016 году Владимир Гаврилюк был назначен главным прокурором Закарпатья
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