Срочно заклейте камеру на ноутбуке. Чем грозит беспечность?

04.12.2017 (12:20)

Что делать, чтобы не стать жертвами шпионов

21 июня 2016 основатель Facebook Марк Цукерберг опубликовал собственное фото за рабочим столом. На фото было видно, что камера на его ноутбуке и микрофон были заклеены лентой.

В сети это вызвало насмешки и прочее. Однако в таких действиях Цукерберга был резон. И вот почему.

Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймса Коми сказал: "Есть некоторые умные вещи, которые вы должны делать, и это одна из них. Вы идете в любую государственную контору, где есть маленький камера в верхней части экрана. У каждой из них есть небольшая крышка, которая закрывает камеру. Вы делаете так, что люди, у которых не на это полномочий, не смотрят на вас. Я думаю, это хорошая штука".

Атака через ноутбук

Взломать Windows можно через модерацию драйвера камеры, фильтра и кодеков. В таком случае жертва должна загрузить и установить софт. Эту стратегию может реализовать группа программистов и сильных специалистов по социальной инженерии.

Кроме того, с помощью легальных утилит для удаленного контроля компьютеров. Принцип их работы предполагает, что один из компьютеров сети может управляться другим удаленно. Этот софт предназначен для корпоративных пользователей, и соединение там защищено паролем.

Чтобы привести их в действие требуется лишь включить автоматический прием запросов на удаленное подключение и свертывания главного окна. Дальше дело за методами социального инжиниринга.

В апреле 2016 один из пользователей анонимного форума несколько дней вел прямую трансляцию с веб-камер разных компьютеров. Доступ к ним он получил с помощью троянской программы, установленной в торрент MediaGet. Есть и другие подобные программы.

Атака через сайт

Некоторые сайты предлагают сервисы общения с использованием камеры, поэтому сайт запрашивает через браузер доступ к камере и микрофону. Специальный скрипт открывает дополнительное окно в фоновом режиме, не переключая пользователя на него. В браузерах разрешения могут храниться постоянно, поэтому при следующем посещении сайта пользователя могут видеть и слышать уже без предупреждения.

Атака через смартфон

Гаджеты на ОС Android наиболее уязвимы к негласного снятия данных с камеры и микрофона. Большинство популярных приложений требуют доступ к камере и микрофону. Даже малоизвестные сервисы для гаджетов часто беспричинно просят предоставить им этот доступ.

Владельцы Apple также могут стать жертвами шпионов. В октябре 2017 инженер компании Google Феликс Краузе обнаружил проблему с настройками приватности в iOS. Эта проблема позволяет приложениям на iPhone вести скрытое съемки.

Что делать, чтобы не стать жертвами шпионов.

Не загружать с ненадежных ресурсов и не устанавливать непроверенный софт, в частности утилиты для бесплатного скачивания, просмотра, удаления.

Внимательно относится к подозрительным письмам.

Обновлять антивирусное ПО.

Обращать внимание на работу камеры ноутбука. Она не должна включаться без видеозвонков.

Во время важных переговоров отложить смартфон и планшет подальше.

На Android-устройствах зайти в раздел приложений и в каждом постороннем приложении, в "Управлении разрешениями", в функциях "Запись звука" и "Камера", по желанию выбрать опцию "Запретить" или "Всегда спрашивать".





Читайте также: Миллионы клиентов «ПриватБанка» в опасности: Что произошло?