На трассе "Киев-Чоп" в Закарпатье восстановлено движение грузовиков

04.12.2017 (12:57)

Трассу Киев-Чоп в Закарпатье открыли для грузовиков

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, решение было принято в связи с уменьшением интенсивности выпадения снега.

"В связи с уменьшением интенсивности выпадения снега, с 08:30 04.12.2017 г. восстановлен проезд для большегрузного транспорта на а/д М-06 Киев – Чоп в пределах Закарпатской области", - йдеться в сообщении ГСЧС.

Дорожная техника работает над очисткой дорог от снега и обработкой противогололедными материалами. Проезд по всем дорогам области обеспечен.

По данным Укргидрометцентра, 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).





Напомним, вчера "Укравтодор" ограничил движение на трассе "Киев-Чоп" из-за непогоды



