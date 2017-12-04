На трассе "Киев-Чоп" в Закарпатье восстановлено движение грузовиков

|Трассу Киев-Чоп в Закарпатье открыли для грузовиков
Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, решение было принято в связи с уменьшением интенсивности выпадения снега.
"В связи с уменьшением интенсивности выпадения снега, с 08:30 04.12.2017 г. восстановлен проезд для большегрузного транспорта на а/д М-06 Киев – Чоп в пределах Закарпатской области", - йдеться в сообщении ГСЧС.
Дорожная техника работает над очисткой дорог от снега и обработкой противогололедными материалами. Проезд по всем дорогам области обеспечен.
По данным Укргидрометцентра, 4-5 декабря в высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется значительная лавинная опасность (3 уровень).
Напомним, вчера "Укравтодор" ограничил движение на трассе "Киев-Чоп" из-за непогоды
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