Евросоюз может приостановить безвиз с Украиной

04.12.2017 (14:48)

ЕС возможно приостановит безвиз для Украины

Европейский союз может приостановить безвизовый режим с Украиной из-за того, что НАПК объявило тендер на аудит системы э-декларирования, задачей которого является уничтожить систему и избавиться от деклараций.

Об этом заявила эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

Она отметила, что на этом последняя и ключевая составляющая антикоррупционной реформы будет завершена.

"Будет провалено, то о чем мы отчитывались перед ЕС за безвизовый режим. И это будет достаточно большой и достаточно скандальный шаг, чтобы дать ЕС возможность говорить о санкциях в отношении Украины, о возможной угрозе приостановления безвизового режима", – отметила Красносельская

Уголовные дела открытые по заключениях электронных деклараций могут закрыть. О таком предупреждают общественные организации. Там говорят: условия тендера аудита системы э-декларирования, которые объявило НАПК 27 ноября, прописаны таким образом, что участие в нем смогут принять только фирмы приближены к СБУ и Госспецсвязи.

Поэтому, компания, которая победит в тендере может способствовать тому, чтобы имеющуюся систему электронного декларирования признать уязвимой. А это значит, что полтора миллиона уже поданных деклараций признают не имеющими правового статуса.

"Установлено очень четкие требования в самой допороговой закупке. Это не участие иностранного капитала, это не участие иностранцев учредителей юридического лица. И более того, доступ к государственной тайне и условия для работы с информацией служебного пользования", – отметил юридический советник Transparency International Украина Максим Костецкий.

Он акцентировал внимание на том, что такие технические требования сужают круг лиц к буквально нескольким компаниям, которые постоянно находятся под контролем СБУ.

Экс-председатель Совета ОО "Общественный люстрационный комитет" Александра Дрик тоже убеждена, что НАПК запустило фиктивный тендер на проведение экспертизы системы, в котором должна победить какая-то, судя по всему, контролируемая спецслужбами компания.





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