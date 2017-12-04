Вкус Закарпатья: Какую "гастрономическую" память привезти из самого западного региона?

04.12.2017 (15:09)

На Закарпатье с сувенирами, откровенно говоря, не сложилось

Из путешествий человек хочет привезти не только впечатления и фотографии. Безделушек, открыток, магнитиков на холодильник - того, что напоминало бы про отдых - у каждого вдоволь.

Популярные туристические места хорошенько зарабатывают на таких воспоминаниях: отдельные регионы пытаются найти свою "фишку" и активно предлагают ее туристам в виде сувенирной продукции.

На Закарпатье с сувенирами, откровенно говоря, не сложилось. Банальные статуэтки и магнитики, которые "впаривают" приезжим, часто сделаны в Китае. На многочисленных фестивалях и ярмарках, которых в области в год проводят несколько сотен, столы ломятся от такой продукции - не слишком качественной, не слишком закарпатской, но какая уж есть.

Поэтому из самого западного региона лучше везти воспоминания. А еще - вкус. Потому что лучшее, что можно прихватить с собой из Закарпатья, это - еда и напитки: здесь они уникальны, и ни в одном другом регионе подобного не найти.

Итак, "маст хэв", как говорят ныне, каждого туриста на Закарпатье выглядит, примерно, так.





Торт "Ужгород"

Несколько лет назад известный кондитер Валентин Штефаньо запустил в массовое производство чуть ли не самый популярный ныне символ Ужгорода - торт. Невероятно вкусный. Его обожают и местные, и туристы. Правда, недавно сторонников этого сладкого чуда заставили поволноваться - из-за разногласий между кондитерскими производителями торт "Ужгород" на короткое время исчез с прилавков, а вместо него появился другой "Ужгород". Но кондитер быстро сумел восстановить производство, и каждый ужгородец может подсказать, где купить настоящий "Ужгород".







Шитиминя

Конечно, торт, названный в честь областного центра Закарпатья, гурманам понравится, но это не единственное, чем может порадовать Закарпатье любителей десертов. Закарпатцы уверены: никто так не готовит домашнюю выпечку, как закарпатские хозяйки. Шитимини (шетимини, или просто - тесто) - так называют свои произведения местные "домашние" кондитеры. Ни одно настоящее празднование, а тем более свадьба, не обходятся без стола с нереальным количеством видов пирожных. Сказать, что это вкусно - недостаточно. Это - нереально вкусно. Хозяйки свои рецепты берегут, но с радостью изготовят на заказ и по вкусам каждого. Найти "свою" хозяйку - настоящее везение и гарантия вкусных посиделок.







Вино

Какой-то отдельный сорт порекомендовать невозможно. На Закарпатье много хороших хозяев выращивают виноград и делают свое домашнее вино. А винные фестивали области собирают тысячи туристов отовсюду. На таких фестивалях один винодел может продать около тысячи литров вина: красные, белые, розовые, сухие, сладкие - на любой вкус. Бутылка настоящего закарпатского вина - отличный сувенир или подарок. Вино является главным гостинцем, который везут из закарпатского края в подарок родственникам и близким как сами закарпатцы, так и туристы.







Леквар

Казалось бы - что такого в обычном сливовом повидле? Но на Закарпатье оно особенное. Готовят его долго и терпеливо. Издавна в закарпатских селах, где проживают венгры, заведено так, что леквар варили вместе. Еще утром устанавливали котел посреди села, разжигали под ним костер. А после, весь день поддерживая огонь, перемешивали в котле душистое варево. Настоящий леквар готовят 10-12 часов.

Раз в год на Закарпатье даже проводят фестиваль, посвященный леквару. А еще закарпатцы считают, что леквар имеет лечебные свойства и помогает при простудных заболеваниях или проблемах с пищеварением.







Сыр

Это удовольствие на любой вкус. Домашний сыр, брынза, вурда - видов сыра, который изготавливают на Закарпатье, очень много. Особенно популярен сыр "Селисский" - вкусный, немного с "запахом" - сейчас его продают уже не только в области. Делают этот сыр на небольшой сыроварне в Хустском районе. Молоко принимают от местного населения, технология производства сыра - швейцарская. Кроме того, сыр, как и вино, продают на всех закарпатских фестивалях.







Травы

Обязательно с Закарпатья надо везти горные травы, которые потом так приятно заваривать и пить вкуснейший чай. Закарпатцы пытаются составить такие смеси, чтобы ценители смогли насладиться невероятной свежестью и неповторимым запахом. Травяные чаи имеют непревзойденный вкус, цвет, насыщенность и аромат. Это очень вкусно и, без сомнения, полезно.







Сушеные грибы

Аромат, который сводит с ума. Тем более, если это - сушеные белые грибы. В этом году грибной сезон на Закарпатье удался, поэтому на прилавках хватало связок и банок с лесным чудом. Да, стоят сушеные грибы - немало, но "отрабатывают" они это сполна. Из таких грибов готовят очень много блюд, добавляют и к мясу, и в кашу, и куда фантазия позволит. Поэтому купить на Закарпатье грибов (которые, к слову, можно долго хранить) - это сделать себе очень хороший подарок.







Поэтому не стоит тратить деньги на сомнительные "аутентичные" закарпатские сувениры. Лучше их потратить на настоящее и вкусное удовольствие.

Виктория Копча





Чем угощают туристов в Закарпатье? (ФОТО)



