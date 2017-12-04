Украинцы массово бегут в Польшу: тревожная статистика

04.12.2017 (15:21)

Почти 1,7 миллиона украинцев выехало работать в Польщу

В Польшу по данным с начала июня 2017 года по загранпаспортам въехали 1,7 миллиона украинцев. Из них возможностями безвиза воспользовались почти 600 тысяч наших граждан.

Об этом свидетельствуют данные польских пограничников. В 2016 году на территорию Польши въехало 1,4 миллиона украинских граждан.

В пятерку стран, где проживает больше всего украинских мигрантов, вошли Россия, Канада, Польша, США и Бразилия. В этих странах на сегодняшний день обитают более 8 миллионов наших соотечественников.

В Польше украинцы занимаются различной работой и даже открывают свое дело. Украинки, например, стали открывать салоны красоты. К примеру, жительница Днепра занялась бизнесом в Варшаве, где у нее работает салон по наращиванию ресниц.

Другой наш соотечественник в центре польской столицы открыл забегаловку, в которой продает экологический суп-крем. Фишка блюда в том, что стаканчик из-под супа тоже можно съесть. Поэтому от посетителей у парня нет отбоя.

Еще одна украинская семья занялась бизнесом в Жешуве. Они торгуют шведскими стенками для дома.

"Мы выбрали Польшу в первую очередь потому, что у меня есть польские корни и "по соседству". В Украине мы видели разложение государства, повсеместную коррупцию — мы не хотели такого будущего для нашей дочери. Мы мечтали о стабильной и безопасной жизни от взяточничества, нечестности и войны, которая продолжается с 2014 года", — рассказала украинка.





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