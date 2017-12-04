Украинцы массово бегут в Польшу: тревожная статистика

|Почти 1,7 миллиона украинцев выехало работать в Польщу
В Польшу по данным с начала июня 2017 года по загранпаспортам въехали 1,7 миллиона украинцев. Из них возможностями безвиза воспользовались почти 600 тысяч наших граждан.
Об этом свидетельствуют данные польских пограничников. В 2016 году на территорию Польши въехало 1,4 миллиона украинских граждан.
В пятерку стран, где проживает больше всего украинских мигрантов, вошли Россия, Канада, Польша, США и Бразилия. В этих странах на сегодняшний день обитают более 8 миллионов наших соотечественников.
В Польше украинцы занимаются различной работой и даже открывают свое дело. Украинки, например, стали открывать салоны красоты. К примеру, жительница Днепра занялась бизнесом в Варшаве, где у нее работает салон по наращиванию ресниц.
Другой наш соотечественник в центре польской столицы открыл забегаловку, в которой продает экологический суп-крем. Фишка блюда в том, что стаканчик из-под супа тоже можно съесть. Поэтому от посетителей у парня нет отбоя.
Еще одна украинская семья занялась бизнесом в Жешуве. Они торгуют шведскими стенками для дома.
"Мы выбрали Польшу в первую очередь потому, что у меня есть польские корни и "по соседству". В Украине мы видели разложение государства, повсеместную коррупцию — мы не хотели такого будущего для нашей дочери. Мы мечтали о стабильной и безопасной жизни от взяточничества, нечестности и войны, которая продолжается с 2014 года", — рассказала украинка.
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Рейтинг: 12
Комментарии
Рейтинг: 0
И только разного вида xoxлобиомусор, собирает у себя ×уйлостан-огрызок укропми, чтоб потом опять возвести род %удаков и #ебилоф!......
Рейтинг: -5
И только разного вида биомусор, собирает у себя ×уйлостан, чтоб потом опять возвести род %удаков и #ебилоф!......
Рейтинг: 8
В прежние времена было больше, но у пана ЖИДОВ ПО НОВОМУ главалкаша огрызка нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны вместе с чемоданами,вокзалами и своими областями. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, Закарптье тоже разбежится в разные стороны.
Рейтинг: 9
Дык,а этого только и ждут ЖИДИ ПО НОВОМУ,чтоб хлопцы разбежались в разные стороны вместе с чемоданами,вокзалами и своими областями И если бы Крым остался в составе Украины, о америкосы еще бы в 2014 году разбежали всю Украину,как это сделали в Югославии.А в Крыму хозяйствали бы базы НАТО,как в Прибалтике,Польше,а с ИГИЛ из Сириии лилась бы дешевая нефть через Средиземное и Черное моря.США-это курва,НЕадекваты, для них раньше Хуссейн и Кадаффи друзьями были,а потом их же казнили.А раз с Крымом НЕ получилось,значит во всем виновата Россия.....
Рейтинг: 7
... как было с их друзьями Хуссейном и Кадаффи. А киевские скурвленные подпевают жидовско-американским деятелям, развязали братоубийство вна Украине. ИГИЛ в Сирии также породили жидовско-американские деятели. Братоубийство исчезнет только тогда, когда исчезнет ВША.
Рейтинг: 5
безопасной жизни от взяточничества, нечестности и войны, которая продолжается с 2014 года
Рейтинг: -8
медицинские книжки Орёл - Форма 095/у, Прививочная карта ребенка (форма 063/у).
Рейтинг: 8
Uzhe ne ljubim konfety Poroshenko...Zubrovka luchshe.....
Рейтинг: 4
Зубровка - это изобретение белорусов,настойка на любмой траве белорусских зубров.