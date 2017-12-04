"Революция достоинства" стоила Украине половины экономики

04.12.2017 (15:24)

На юго-востоке Украины идет братоубийственная война

За четыре года Украина потеряла независимую внутреннюю политику и половину своей экономики. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил политический и экономический эксперт Всеволод Степанюк.

«В результате "Революции достоинства", которую я не могу назвать революцией, это был переворот, так как никакой смены общественной и экономической ситуации в стране не было. Просто одни воры поменяли у власти других. И если первые еще как-то пытались проводить независимую политику, то те воры, которые пришли им на смену, полностью зависимы от США. В итоге Украина потеряла любые признаки внешней субъектности, независимую внутреннюю политику и половину своей экономики. ВВП в 2013 году равнялся 180 миллиардам долларам, а сейчас 92 миллиарда долларов», — сказал Степанюк.

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Кроме того, эксперт отметил, что за четыре года Украина успела переругаться со странами-соседями.

«Мы поругались со всеми своими соседями. Единственная страна, с которой Украина нормально разговаривает — США. Стоит отметить, что данный разговор ведется в рамках отношений подчиненный — начальник. Даже с той же Литвой, которая пока на нашей стороне, есть конфликт в отношении политики украинской власти», — резюмировал Степанюк.

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В ООН сообщили, что в результате конфликта на Донбассе пострадали 4,4 миллиона украинцев.

Об этом заявил гуманитарный координатор системы ООН в Украине Нил Уокер, представляя "План гуманитарного реагирования на 2018 год", передает РБК-Украина.

"4,4 млн украинцев пострадали в результате конфликта на Донбассе. 3,4 млн нуждаются в помощи. План, который мы запускаем сегодня, охватит 2,3 млн людей, проживающих как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории", - сказал он.