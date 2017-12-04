Кабмин объяснил, как изменится субсидия после отопительного сезона

04.12.2017 (16:25)

Кабмин заявил что суммы в платежках будут несколько отличать в 2018 году

Перечислять субсидии в соответствии с повышением пенсий в начале отопительного сезона в Украине не будет.

Это подтвердил советник вице-премьер-министра Павла Розенко Василий Шевченко. Он подчеркнул, что ранее установленные тарифные стандарты будут действовать независимо от изменения социальных выплат до 2018 года:

"...на отопительный период все эти субсидии уже установлены. Единственное, что они будут корректироваться уже в следующем году, и выплаты по субсидиям будут дополнительно, вообще по стране выросли на 44 %, то есть количество семей выросло на 44%, и всего на субсидии будет потрачено 64,3 миллиарда ", - пояснил Шевченко.

По окончанию отопительного сезона тарифы пересмотрят и внесут несколько поправок, однако большинство из них еще не согласованы компетентными органами. Разительной разницы в платежках, как уверяют в министерстве, не ожидается:

"Соответствующие поправки должны происходить в тех случаях, когда люди будут получать соответствующие изменения доходов, и эти изменения доходов могут влиять уже на назначение на следующий период, или на тот период, когда человеку необходима поддержка соответственно на неотопительный период или нет ", - подытожил он.





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