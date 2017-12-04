Украинцы стали жертвами ужасного ДТП в России (фото)

04.12.2017 (16:30)

Жуткое ДТП в России: В результате пострадали пятеро украинцев

В России автобус с пассажирами слетел с дороги. В результате пострадали пятеро украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курской области. В салоне автобуса находились 22 пассажира и два водителя. ДТП случилось в Железногорском районе Курской области.

"На автодороге А-142 после съезда в кювет опрокинулся пассажирский автобус. Пострадали пять граждан Украины", - рассказали российские спасатели.

Двух женщин 42 и 64 лет экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у них переломы и сотрясение мозга. В полиции основной версией аварии считают то, что водитель не справился с управлением.

"Через 8 часов пути водители должны были смениться. Вот только этого не произошло. По предварительной версии, мужчина, управлявший автобусом уснул за рулем, что и привело к опрокидыванию автобуса", - рассказали детали в пресс-службе местной полиции.

В МЧС говорят, что в ближайшее время украинцев доставят домой. За одной из пострадавших женщин приедут родственники, а другую отвезет компания-перевозчик, осуществлявшая рейс.





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