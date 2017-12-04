После снегопада в Ужгороде наступило полное "свинство"

04.12.2017 (17:00)

После выпавшего снега в Ужгороде можно утонуть

Вчера в Ужгороде выпал первый снег. Снежило и целую ночь. Сейчас он понемногу начал таять. Хоть город и убирали, все равно местами пройти сложно. Чтобы не намочить ног, нужны резиновые сапоги.

На тротуарах вода со снегом. Пешеходы возмущаются, что нужны лодки.

К сожалению, решать последствия непогоды не только на Закарпатье, но в нашем государстве в целом оперативно не умеют. Для примера, в Японии , где в некоторых регионах выпадает до 10 метров снега, дороги чистят не дожидаясь окончания снегопада. Сначала снег бурит специальный трактор. По ним движутся экскаваторы и грейдеры. После очистки остается дорога, обрамленная снежными стенами.

А в США вообще существует правило трех часов. Там после снегопадов все дороги должны быть расчищены в течение трех часов.

Таких венецианских пейзажей, как у нас, в развитых странах мира нет.





На перевалах в Закарпатье из-за непогоды образовались большие пробки (ВИДЕО)



