После снегопада в Ужгороде наступило полное "свинство"

|После выпавшего снега в Ужгороде можно утонуть
Вчера в Ужгороде выпал первый снег. Снежило и целую ночь. Сейчас он понемногу начал таять. Хоть город и убирали, все равно местами пройти сложно. Чтобы не намочить ног, нужны резиновые сапоги.
На тротуарах вода со снегом. Пешеходы возмущаются, что нужны лодки.
К сожалению, решать последствия непогоды не только на Закарпатье, но в нашем государстве в целом оперативно не умеют. Для примера, в Японии , где в некоторых регионах выпадает до 10 метров снега, дороги чистят не дожидаясь окончания снегопада. Сначала снег бурит специальный трактор. По ним движутся экскаваторы и грейдеры. После очистки остается дорога, обрамленная снежными стенами.
А в США вообще существует правило трех часов. Там после снегопадов все дороги должны быть расчищены в течение трех часов.
Таких венецианских пейзажей, как у нас, в развитых странах мира нет.
На перевалах в Закарпатье из-за непогоды образовались большие пробки (ВИДЕО)
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