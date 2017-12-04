Мураев прокомментировал блокирование NewsOne

04.12.2017 (17:11)

Радикалы продолжают второй день блокировать NewsOne

Происходящее сейчас у телеканала NewsOne лучше всего показывает всю ту "свободу слова", "демократию" и "европейские ценности", обладателями которых мы якобы стали. Неделю назад народный депутат Светлана Залищук срывающимся голосом кричала, как тяжела была жизнь в тоталитарном аду при Януковиче, как удушлива была цензура и как тяжко беззаконие.

Только когда в прямом эфире транслируются незаконные действия неизвестных лиц, представляющие опасность жизни сотрудников телеканала, грубое нарушение действующих законов и прямое препятствование работе журналистов, никто не кричит.

Ни один из тех народных депутатов, что постоянно бывают в эфире и рассказывают, как нужно правильно жить, не приехал и не вмешался в ситуацию. Можно было бы сказать, что удивление вызывает поведение Нацполиции и СБУ, сложивших лапки, но как раз это неудивительно. Сотрудники этих органов давно уже не имеют ничего общего с обеспечением безопасности граждан Украины, поддержанием общественного порядка и конституционного строя. У меня есть информация о том, что блокаду организовали люди Корчинского, получившие от представителей Администрации президента соответствующую оплату. На Банковой очень не нравится, что прямоэфирный канал показывает объективные новости о происходящем в стране и дает высказаться всем сторонам. Особенно не нравится им то, что высказываются сторонники отставки президента.

Ведь второй срок, о котором мечтает Порошенко, возможен, только если всем СМИ заткнут рот, а вся оппозиция будет физически раздавлена. В противном случае власть, притащившая страну к катастрофе, никогда не получит голосов людей. Люди устали от бедности, воровства, вранья, войны, бандитов в масках и в погонах. То есть получается, что блокируя независимые СМИ, власть старается оставить все это еще на пять лет. Или вообще навсегда.

Нужно ли это нам всем? Конечно же, нет.

Если события зимы 2014 года были действительно "Революцией Достоинства", о чем всю неделю распинаются возмущенные моим выступлением политики и "активисты", то пора бы его найти. Или уже перестать так нервничать и признать очевидное: мы оказались в несвободной стране, у которой при нынешнем положении дел нет перспектив стать чем-то лучшим.

Лично меня это категорически не устраивает - как и миллионы граждан Украины. Поэтому мы будем драться за свое право делать то, что гарантировано Конституцией, законами Украины и международными соглашениями, ею подписанными.

Интересно звучит, правда? Драться за гарантированные права.

Но про эту интересную ситуацию будут незамедлительно поставлены в известность еврокомиссары, Госдепартамент США, иностранный дипломатический корпус в Украине и прочие инстанции, чьими руками всё происходящее в стране было создано. При этом мы будем добиваться, чтобы правоохранительные органы Украины, содержащиеся из наших налогов, хотя бы попытались сделать свою работу.

Я обращаюсь ко всем сознательным гражданам и политикам помочь нам в этом.

Это не просто защита телеканала. Это защита Украины: той, которой она должна стать. И обязательно станет.

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Радикалы в понедельник утром продолжают второй день блокады телеканала NewsOne в Киеве. Формальный повод блокирования - высказывания его владельца и нардепа Евгения Мураева о том, что Евромайдан был государственным переворотом. Реальный, как считают на самом телеканале, месть властей за широкое освещение акций протеста в Киеве.

Националисты провели ночь под стенами телеканала, в который теперь затруднен въезд и проход.

Об этом сообщается на сайте телеканала.

"Радикалы никуда не уходят от здания телеканала NewsOne. Они развели огонь в бочке, чтобы согреться", - говорится в сообщении на сайте телеканала в 8.30.

В то же время, полиция не обнаружила правонарушений в действиях радикалов, которые блокируют въезды и входы на частный телеканал. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.