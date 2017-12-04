Несмотря на снег и мороз в Мукачево цветет сакура (ФОТО)

04.12.2017 (19:07)

В Мукачево зимой продолжает цвести сакура

В Мукачево, несмотря на снег, дерево японской вишни в центре города продолжает покрываться нежно-розовым цветом.

Стоит отметить, что в Мукачево уже выпал снег и фиксируют минусовую температуру. Впрочем, сакура продолжает удивлять мукачевцев и гостей города аномальным цветением.

Экзотическое дерево сакуры, которое мукачевцы в шутку называют "бешеным" или "сумасшедшим", из-за цветения по несколько раз в год, растет оно на площади Федорова между двумя храмами и привлекает многочисленных туристов.





Напомним, сакура в Мукачево начала цвести в начале ноября (ФОТО)



