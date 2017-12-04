Несмотря на снег и мороз в Мукачево цветет сакура (ФОТО)

|В Мукачево зимой продолжает цвести сакура
В Мукачево, несмотря на снег, дерево японской вишни в центре города продолжает покрываться нежно-розовым цветом.
Стоит отметить, что в Мукачево уже выпал снег и фиксируют минусовую температуру. Впрочем, сакура продолжает удивлять мукачевцев и гостей города аномальным цветением.
Экзотическое дерево сакуры, которое мукачевцы в шутку называют "бешеным" или "сумасшедшим", из-за цветения по несколько раз в год, растет оно на площади Федорова между двумя храмами и привлекает многочисленных туристов.
Напомним, сакура в Мукачево начала цвести в начале ноября (ФОТО)
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