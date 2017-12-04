Медики предупреждают о смертельной опасности вакцин

04.12.2017 (20:20)

Исследования ученых показало опасность вакцин

Новое исследование показывает, что содержащийся в некоторых вакцинах алюминий может стать причиной аутизма.

Ученые из Университета Киля подчеркивают, что получили доказательства связи между вакцинацией и расстройствами аутистического спектра, о которой говорилось в некоторых конспирологических теориях.

Авторы исследования предполагают, что у некоторых жертв аутизма могут иметься определенные генетические изменения, в результате которых они накапливают алюминий в мозге, от которого здоровые люди легко избавляются.

Еще в 1992 году гастроэнтеролог Эндрю Уэйкфилд заявил, что между вакцинами от кори, паротита и краснухи и болезнями кишечника, а также аутизмом существует связь. Однако последующие работы ученых полностью опровергли это заявление. Но оно спровоцировало новый всплеск антивакцинаторского движения, из-за которого тысячи детей столкнулись с корью по вине своих озабоченных родителей.

Ранее астрономы заявили, что человечество побывало на Луне задолго до NASA. В румынском городе была найдена интересная рукопись Сибиу, в которой детально рассматривается изобретение, очень похожее на современную ракету. Нашел необычную книгу Доу Тодериу. Как оказалось, создание рукописи приходится на 1556 год.

Некий прототип современной ракеты создал изобретатель Конрадом Хаас. Именно он за 25 лет усердной работы сотворил прототип первого в истории летающего аппарата, способного долететь до Луны.





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