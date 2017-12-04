Пропавшая женщина убила себя и двух своих детей (фото)

04.12.2017 (20:30)

Убила детей и себя: полиция нашла тела пропавших

Пропавшую без вести еще 5 марта жительницу села Коханивка, Ананьевского района с двумя детьми нашли мертвыми. Об этом сообщил сотрудник отдела ювенальной превенции ГУ Нацполиции Дмитрий Ревун.

По предварительной версии, мать сначала убила своих детей, после чего наложила на себя руки. Так, 25-летняя Любовь Деде накануне своего исчезновения заявила знакомым, что намерена покончить жизнь самоубийством и убить своих детей - 8-летнего Гришу и 6-летнюю Настю.

Женщина оставила записку матери о том, как тратить деньги. Но тела нашли только сейчас.

Отметим, что следователи рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых есть и умышленное убийство. Подробности выясняются.





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