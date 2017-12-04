Депутаты воскресят советские сберкнижки украинцев

04.12.2017 (20:43)

Депутаты планируют сделать выплаты по советским сберкнижкам

Депутаты планируют проиндексировать замороженные выплаты украинцам по вкладам в Сбербанке СССР. Сбережения граждан хотят направить на оплату коммуналки и лекарств.

Законопроект №7349 от 30 ноября 2017 уже поступил на рассмотрение Верховной Рады. Суммарно Украина должна своим гражданам около 107 миллиардов гривен по этим вкладам. Выдать всю сумму "живыми" деньгами у государства нет возможности, а потому их направит на оплату вышеуказанных услуг и товаров. Средства будут списывать со счетов владельцев.

Выплаты предлагают направить на следующие цели:

-погашение задолженности по оплате коммунальных услуг;

-оплаты полученных медицинских услуг, покупку лекарств в государственных и коммунальных аптеках;

-оплаты обучения детей и внуков в ПТУ и ВУЗах;

-покупку негазовых / неэлектрических котлов, приобретение энергоэффективного оборудования / материалов для утепления домов.

Также предлагается провести индексацию средств, подлежащих компенсации. Но в документе не указывается, откуда взять деньги на эти выплаты.

Похожее предложение вносили в парламент в прошлом году, но инициативу раскритиковали в антикоррупционном комитете Рады. Там пояснили, что это ограничивает права граждан в части свободного распоряжения средствами.

В последний раз выплаты долгов Сбербанка СССР в Украине осуществлялись в 2012 году. Тогда Ощадбанк выплатил 5,3 миллионам вкладчикам и их наследникам около 4,5 миллиардов гривен. Всего украинцам компенсировали порядка 15,2 миллиардов гривен.





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