Погода в Закарпатье и Ужгороде во вторник, 5 декабря 2017 г.

05.12.2017 (09:52)

5 декабря в Ужгороде будет облачно, возможен снег

В Закарпатской области будет облачно, временами снег и мокрый снег. Ночью и утром местами туманы. На дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 1-6° мороза, днем 2° мороза - 3° тепла, в горах местами ночью 7-12°, днем 4-9° мороза.

Автодороги: Временами снег и мокрый снег. Ночью и утром местами туманы. На дорогах гололедица. Видимость в осадках 1-2 км, в тумане 200-500 м.

В г. Ужгород: Облачно, временами небольшой снег и мокрый снег. Ночью и утром: слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

Восход 08:05

Закат 16:37

Температура за последние 130 лет 5 декабря:

макс: 12.7° (1961)

мин: -11.1° (1980)

Народный прогноз погоды: 5 декабря почитается память святого Прокопия. На этот день в народе существовало множество поговорок, и связаны они были со становлением санного пути: «Прокоп по снегу ступает — дорогу копает», «Пришёл Прокоп — разрыл сугроб», «Прокоп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает». В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы — пернатые предчувствуют холодную зиму.









