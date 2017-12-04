Спецназ ворвался с обыском в квартиру Саакашвили в Киеве (ФОТО)

|Силовики штурмом взяли квартиру Саакашвили
Утром, 5 декабря, в квартиру лидера «Руха нових сил» Михаила Саакашвили, выламав дверь ворвались силовики. Об этом сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе в Фейсбук. По словам Сакварелидзе, Саакшвили выбежал на крышу здания, а в квартире начался обыск.
Пресс-секретарь Саакашвили Марьяна Почтарь сообщила, что его телефон не отвечает.
По данным источников «УП», это дело Генеральной прокуратуры. Обыск проводят с привлечением спецподразделения СБУ "Альфа" в рамках уголовного производства по бежавшим политикам, которые могли финансировать акции Саакашвили.
Возле здания в центре Киева находится много спецназначенцев.
Из-за «следственных действий» временно ограничено движение, журналистов не пускают.
По состоянию на 8:30 Сакварелидзе тоже не пускают.
Не пускают также адвокатов.
В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили проведение следственных действий при поддержке Службы безопасности, комментируя обыски у экс-председателя Одесской облгосадминистрации, бывшего президента Грузии Саакашвили. Информацию подтвердила пресс-секретарь Генеарльного прокурора Лариса Сарган.
"Генеральная прокуратура проводит следственные действия по поддержке Службы безопасности Украины", - ответила Л.Сарган в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию об обысках у Саакашвили.
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