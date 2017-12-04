В Ужгороде на Шахте вырубают лес (ВИДЕО)

05.12.2017 (10:49)

В лесу микрорайона Шахта в Ужгороде вырубают деревья

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В Ужгороде возле микрорайона Шахта вырубают лес, говорят - все в санитарных рамках.Ужгородский лесхоз проблем не видит – говорят, санитарные рубки. Но экологи и местные жители бьют тревогу и готовят обращение с требованием прекратить работы.Ужгородцы возмущаются, поскольку лес на Шахте является излюбленным местом отдыха для горожан, также там проводят велосоревнования и занимаются студенты-биологи.Официально Закарпатское лесное охотничье хозяйство заявило, что участок, на котором проводят вырубку, подчинена Ужгородском гослесхоза. Рубка является выборочно-санитарной выбирают только сухостойные деревья, которые являются опасными и для самих посетителей лесного массива. В понедельник лесники пообещали обнародовать все разрешительные документы. А неравнодушных граждан и активистов просят, по желанию, обращаться за объяснениями, почему именно клеймовані деревья подлежат удалению.