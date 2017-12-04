Силовики задержали Саакашвили на крыше его дома (ВИДЕО)
05.12.2017 (11:12)
Саакашвили сбежал на крышу дома и угрожал спрыгнуть вниз
Спецназовцы задержали экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили и пытаются вручить ему подозрение.
Напомним, сегодня в киевскую квартиру, где проживает Саакашвили, с обысками пришли спецназ СБУ и полиция. Сам Саакашвили сбежал на крышу дома и угрожал спрыгнуть вниз в то время, как в его квартире проходят следственные действия.
В соцсетях тем временем публикуют видео и видео с Саакашвили на крыше. По словам его соратников, вместе с ним на крыше находятся и представители СБУ, которые пытаются его задержать. Слышно шум, политик требует, чтобы к нему никто близко не подходил.
Впоследствии стало известно, что силовики вывели его с крыши.
"Саакашвили сейчас находится в квартире. Мы получили информацию, что его якобы задержали. Вроде ему хотят или уже вручили подозрение", - сообщил нардеп, представитель "Движения новых сил" Юрий Деревянко с места происшествия.
Он также сообщил, что двух адвокатов до сих пор не допустили к Саакашвили.
В Службе безопасности Украины подтвердили обыски в квартире Саакашвили.
"Действительно, проводят следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства", – сказала спикер СБУ Елена Гитлянская.
При этом она не уточнила, о каком именно уголовном производстве идет речь.
По информации СМИ, уголовное производство касается чиновника предыдущей власти Украины.
Как следует из видеотрансляции, которую с места события ведет член политсовета "Рух новых сил" Иван Слободяник, возле квартиры Саакашвили находится несколько сотрудников СБУ в полной амуниции. Один из них объясняет, что для проведения следственных действий имеется соответствующее определение суда.
По данным СМИ, уголовное производство касается финансирования беглыми соратниками Виктора Януковича акций Саакашвили.