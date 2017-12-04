Задержание Саакашвили: Возле его дома началась потасовка активистов с силовиками (ФОТО)

05.12.2017 (11:32)

Возле дома Саакашвили произошли столкновения активистов с силовиками

Михеилу Саакашвили после задержания вручили о подозрении, после чего начались столкновения под его домом. Сторонники политика выстроились в несколько рядов, чтобы не позволить полиции его вывезти. Полиция перекрыла улицу.

Осуществляются попытки прорвать кордон полиции. В ход пошли петарды. Начались столкновения. Один мужчина облил себя бензином и угрожал себя подпалить. Ему это сделать не позволили. Сторонники Саакашвили настроены радикально. Угрожают пустить в ход горючие смеси.

В итоге силовики окружил протестующих, оттеснив вниз по улице.

Как рассказал представитель МВД Артем Шевченко, соратники Саакашвили пытались помешать силовикам проводить следственные действия, блокируя проезд на улице с помощью мусорных баков.

"Правонарушения одного человека было приостановлено, сейчас правоохранители устанавливают его личность, и если к этому лицу не будет никаких других претензий законного характера – будут приняты соответствующие правовые решения", – добавил он.

Столкновения между сторонниками политика и правоохранителями снова возникли после того, как на Костельную прибыли бойцы Нацгвардии.

Они заменили кордон полиции, который сдерживал активистов. В свою очередь полицейские начали перемещаться к подъезду дома, в котором проходят следственные действия.

Сторонники Саакашвили сопровождали появление нацгвардейцев криками: "Позор", после чего в сторону правоохранителей были брошены несколько петард и возобновились короткие потасовки.

Потасовки продолжались около минут 15, нескольких особо агрессивных активистов правоохранители задержали.





Силовики задержали Саакашвили на крыше его дома (ВИДЕО)





Спецназ ворвался с обыском в квартиру Саакашвили в Киеве (ФОТО)



