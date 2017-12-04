После снегопада проезд на всех перевалах Закарпатья обеспечен

05.12.2017 (11:43)

На всех перевалах Закарпатья проезд транспорта уже обеспечен

По состоянию на 10:00 утра вторника (5.12) проезд автотранспорта на всех четырех перевалах, что на административной границе Закарпатья, осуществляется в нормальном режиме.

В результате падения деревьев на проезжую часть частично ограничивалось движение автомобилей на дорогах разного значения в Ужгородском, Перечинском, Великоберезнянском, Мукачевском и Хустском районах. На места направлены спасатели, в большинстве случаев проезд транспорта уже обеспечен.

– В тридцати населенных пунктах Закарпатья, которые были обесточены из-за непогоды в воскресенье, электроэнергию восстановлено, – сообщает Геннадий Москаль. – В ночь на вторник из-за налипания снега и падения деревьев на линии электропередач обесточены два фидера в горной части Великоберезнянского района, без света остаются села Мирча, Черноголовая, Завосино, Букивцево и Елово с приселками (всего около тысячи домохозяйств).

На месте работают аварийные бригады энергетиков, до 15 часов свет должен быть восстановлен в полном объеме.





Напомним, интенсивный снег не только осложнил движение на автодорогах области, но и оставил без света 30 населенных пунктов в Закарпатье



