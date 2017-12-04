Ужасное ДТП в Закарпатье: Погибла женщина-водитель, дети в больнице (ФОТО)

05.12.2017 (12:02)

ДТП на Закарпатье: Погибла водитель автомобиля, еще трое в больнице

Вчера, 4 декабря, около 14:00 на отрезке дороги в селе Мирча Великоберезнянского района произошло трагическое ДТП.

40-летняя жительница поселка Великий Березный, двигаясь на собственном автомобиле «Peugeot-406», при въезде в село Мирча, не справилась с управлением, съехала в кювет и допустила столкновение с деревом.

В результате аварии водитель погиб на месте. В автомобиле кроме нее находились также ее дети – 19-летний парень и 12-летняя девочка - и еще один 19-летний пассажир. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в районную больницу. Сегодня их направили на дополнительное обследование в областную больницу.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство за частью 2 статьи 286 (Нарушение правил дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего). Автомобиль доставили на арестплощадку Великоберезнянского отделения полиции. По делу продолжается досудебное следствие.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области





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