Ситуация критическая: украинцы массово игнорируют платежки

05.12.2017 (12:33)

В Украине растут долги за коммунальные услуги, люди отказываються платить

В Украине катастрофическими темпами растут долги за коммунальные услуги. На данный момент сумма задолженности достигает 28,4 миллиардов гривен, а еще в прошлом году задолженность была на уровне 16,9 миллиардов гривен.

Вместе с тем рекордно увеличилось и число субсидиантов. В Украине скидки на оплату коммуналки получает больше половины семей.

Эксперты называют ситуацию критической. Учитывая, что снижать тарифы правительство и Нацкомиссия не планируют, остается только рассчитывать на рост доходов населения.

В несколько раз выросли расходы украинцев на коммунальные услуги, говорится в данных Госстата. Еще в 2013-м средняя сумма в платежках зимой колебалась в пределах 500 гривен, а прошлой зимой подскочила до 1800 гривен. Параллельно расту и долги.

В 2016 году впервые за много лет уровень оплаты коммунальных услуг опустился ниже 90%. То есть из 10 начисленных гривен за коммунальные услуги как минимум одна гривна — долг. Так, уровень оплаты в 2013-й составил 105%, в 2014-м — 93,9%, в 2015-м — 95,5%, а в 2016-м — всего 86,7%. При этом совокупный долг за коммуналку в прошлом году был менее 17 миллиардов гривен, а на данный момент — 28,4 миллиардов гривен.

Судя по растущему числу субсидиантов, для многих украинцев "экономически обоснованные тарифы" оказались не по карману. В среднем число субсидиантов должно колебаться в пределах 15−30%, в Украине же этот показатель стремится к 60%. Так, в 2013-м "коммунальные скидки" получали 677 тысяч семей, а на данный момент — уже 8,1 миллионов домохозяйств.





Читайте также: КП "Водоканал г. Ужгород" опубликовал новые тарифы