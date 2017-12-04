Цифры шокируют: насколько отличается официальная и реальная зарплата в Украине

05.12.2017 (12:40)

Почему в Украине так сильно отличается официальная и реальная зарплата

В Украине сильно отличаются размеры реальной и официальной зарплаты. Сумма доходов может разнится в десятки раз.

Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский в Twitter. Он отметил, что причина такой разницы между реальной и официальной зарплатой очень проста. Кроме основного места работы можно иметь неоформленный бизнес или другие скрытые источники доходов.

"Встретил знакомого. Он говорит: официально получаю минималку 3500, на самом деле доход в месяц 70 тыс грн (работа + неоформленный бизнес)", - поделился историей Казанский.

Он отметил, что это пример позволяет хорошо оценить масштабы теневой экономики, которая процветает в Украине.

Согласно данным Государственной службы статистики в октябре 2017, по сравнению с тем же периодом в прошлом году, реальная зарплата в Украине выросла на 19,9%. Но если брать показатели за сентябрь, зарплата упала на 0,8%. Номинальная зарплата в Украине составляет 7 377 гривен.





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