Малолетний убийца: школьник зарезал своего оппонента

05.12.2017 (13:05)

На Прикарпатье 16-летний юноша зарезал своего оппонента

В Ивано-Франковской области 16-летнего школьника арестовали за убийство. В ходе конфликта подросток нанес своему оппоненту ножевое ранение, в результате чего последний скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области. Согласно сообщению, школьник нанес смертельный удар кухонным ножом в живот жертвы.

"Установлено, что 2.12.2017 в поселке Отиния, между молодыми людьми возник конфликт, в ходе которого 16-летний юноша нанес потерпевшему кухонным ножом целенаправленный удар в жизненно важную область тела - живот, от которого последний скончался в больнице. В настоящее время злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении прокуратуры.

Юноше избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.





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