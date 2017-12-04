На Закарпатье пьяный водитель "перевернул" фуру с пивом (ФОТО)

05.12.2017 (13:24)

Причинами аварий являются не только погодные условия, но и алкоголь

Сегодня, около 1:00, на автодороге "Киев-Чоп" возле села Голубиное Свалявского района произошло ДТП: с дороги слетела в кювет и перевернулась груженная пивом фура марки «Vоlvо».

Об аварии сотрудникам группы реагирования патрульной полиции, которые несли дежурство на трассе, сообщил неравнодушный водитель другого автомобиля. Он же показал патрульным место, где в кювете вверх колесами лежала грузовик.

Кабина была заблокирована, в салоне находились двое мужчин, которых правоохранителям пришлось вызволять из ловушки.

Выяснилось, что фура, которая принадлежит предпринимателю из Иршавщины, везла пиво из Киева. За рулем находился житель Мукачевского района, в салоне был его напарник. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения: у одного драгер обнаружил 1,6, у второго – 1,34 промилле алкоголя.

На обоих правонарушителей сотрудники полиции составили соответствующие админпротоколы за управление в состоянии алкогольного опьянения и изъяли от них водительские удостоверения.

В Межгорье сотрудники группы реагирования патрульной полиции остановили ночью автомобиль «Меrсеdеs» иностранной регистрации, на котором не горела одна фара. За рулем находился местный житель, который не имел документов на право управления, управлял в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медосвидетельствование мужчина отказался, поэтому в присутствии свидетелей на правонарушителя составили соответствующие админпротоколы и отстранили его от управления.

В ночное время в селе Горонглаб Береговского района группа реагирования патрульной полиции остановили мотоцикл марки «Дельта», на котором не было номерного знака. За рулем находился местный житель в состоянии алкогольного опьянения, у него обнаружили 2,33 промилле алкоголя. Правоохранители составили на правонарушителя соответствующие админпротоколы и отстранили его от управления.

Все составленные админпротоколы по ст.130 Куоап (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) правоохранители направят в суд для принятия окончательного решения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области





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