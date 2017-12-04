В центре Киева хаос: Входят войска, движение перекрыто, несутся «скорые» (ФОТО)

05.12.2017 (15:00)

Сторонники Саакашвили творят хаос в центре Киева

В центр Киева едут многочисленные автобусы с силовиками, в связи с этим в столице сложилась крайне сложная ситуация на дорогах. Некоторые автодороги перекрыто. Пробки начинаются ж из Оболони.

Также в городе заметны кареты скорых с «мигалками».

Киевляне связывают это с задержанием лидера «Руху новых сил» Михеила Саакашвили.

Отметим, в Блоке Петра Порошенко заявили, что задержание Саакашвили связано с подозрением, что его команду финансировал олигарх-беглец Сергей Курченко. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил народный депутат, лидер фракции БПП Артур Герасимов.

«Обыски, о которых мы сегодня все читали, происходят в связи с тем, что есть обоснованные подозрения, что команда Саакашвили финансировалась представителями команды Януковича, в частности Курченко», — заявил Герасимов.

При этом нардеп от БПП Сергей Березенко заверил, что генпрокурор Юрий Луценко сделает «сенсационные» заявления по этому делу.

«Мы предварительно знаем, что сегодня раскрыты СБУ, ГПУ источники финансирования так называемого «Михо-Майдана», я думаю, что те люди, которые финансируют этот Майдан будут серьезным сюрпризом для прессы, так и для всей Украины», — сказал Березники.

Активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля Службы безопасности Украины с задержанным Михаилом Саакашвили.

Около 12:20, после неудачной попытки Нацгвардии оттеснить митингующих, часть активистов начала сооружать баррикады наверху улицы Трехсвятительской.

Для этого они сломали деревянный забор в Крещатом парке на Владимирской горке.

Рядом с домом Саакашвили растет баррикада из брусчатки, пришел народный депутат Виктор Чумак и стал кричать в микрофон: "Полиция, Нацгвардия остановитесь".

Между тем, молодому нацгвардейцу стало плохо из-за травмы головы. Медики вывели его из толпы.

Нацгвардия около 12:15 начала раскачивать автомобиль, который блокировал движение машины с экс-президентом Грузии и лидером политической партии "Рух новых сил". Она пыталась оттеснить митингующих от автомобиля СБУ с Саакашвили.





Саакашвили финансировал беглый олигарх Курченко, - Луценко



