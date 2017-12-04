Саакашвили выбрался из авто СБУ и направился к Парламенту (ВИДЕО)
05.12.2017 (15:14)
Саакашвили удалось вырваться из рук правоохранителей
Задержанному в Киеве лидеру «Руха новых сил» Михаилу Саакашвили удалось выбраться из автомобиля правоохранителей, который был заблокирован на улице Трехсвятительской.
Активисты пробили колеса, разбили окна и выломали задние двери автомобиля правоохранителей, в котором пытались увезти Саакашвили для проведения следственных действий.
Лидер «Руха новых сил» по громкоговорителю обратился к своим сторонникам со ступенек костела, расположенного на углу улиц Трехсвятительской и Костельной.
Потом Саакашвили вместе со сторонниками двинулся в сторону Крещатика. Он призвал идти к зданию Верховной Рады с требованием принятия закона об импичменте президента.
Комментарии
Рейтинг: 11
Шайбу,шайбу!!!
Рейтинг: 14
Панда ушла,на смену пришел песец.