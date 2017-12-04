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Саакашвили выбрался из авто СБУ и направился к Парламенту (ВИДЕО)

05.12.2017 (15:14)
Саакашвили удалось вырваться из рук правоохранителей
Саакашвили удалось вырваться из рук правоохранителей
Задержанному в Киеве лидеру «Руха новых сил» Михаилу Саакашвили удалось выбраться из автомобиля правоохранителей, который был заблокирован на улице Трехсвятительской.
Активисты пробили колеса, разбили окна и выломали задние двери автомобиля правоохранителей, в котором пытались увезти Саакашвили для проведения следственных действий.
Лидер «Руха новых сил» по громкоговорителю обратился к своим сторонникам со ступенек костела, расположенного на углу улиц Трехсвятительской и Костельной.
Потом Саакашвили вместе со сторонниками двинулся в сторону Крещатика. Он призвал идти к зданию Верховной Рады с требованием принятия закона об импичменте президента.



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

05.12.2017 (15:49) / Серебряная Земля

Шайбу,шайбу!!!

05.12.2017 (15:26) / Серебряная Земля

Панда ушла,на смену пришел песец.