Саакашвили выбрался из авто СБУ и направился к Парламенту (ВИДЕО)

05.12.2017 (15:14)

Саакашвили удалось вырваться из рук правоохранителей

Рейтинг: 8

Задержанному в Киеве лидеру «Руха новых сил» Михаилу Саакашвили удалось выбраться из автомобиля правоохранителей, который был заблокирован на улице Трехсвятительской.Активисты пробили колеса, разбили окна и выломали задние двери автомобиля правоохранителей, в котором пытались увезти Саакашвили для проведения следственных действий.Лидер «Руха новых сил» по громкоговорителю обратился к своим сторонникам со ступенек костела, расположенного на углу улиц Трехсвятительской и Костельной.Потом Саакашвили вместе со сторонниками двинулся в сторону Крещатика. Он призвал идти к зданию Верховной Рады с требованием принятия закона об импичменте президента.