Украина ничего не сделала для венгерского меньшинства в Закарпатье

05.12.2017 (15:44)

Венгерская община это неотъемлемая часть Украины, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина недостаточно сделала для венгерского меньшинства, но сейчас есть шанс это исправить.

Об этом он заявил в видеоблоге на своем канале в YouTube по итогам поездки в Закарпатье.

"Должны признать, что недостаточно сделали для венгерской общины. Но сейчас как раз есть шанс это наверстать", - подчеркнул Климкин.

Он раскритиковал действующую методику обучения, которая, по его словам, не поощряет детей венгерской общины к изучению украинского языка.

"Нет учителей, нет учебников, нет того пространства общения", - отметил министр, добавив, что в венгерском меньшинстве хорошо понимают, что "без украинского языка пути вперед нет".

"Венгерская община - это неотъемлемая часть Украины... Когда иногда читаешь в социальных сетях, что венгры - контрабандисты или сепаратисты, это полная бредятина. Просто нужно работать", - добавил министр.





Напомним, несколько дней назад Глава МИД посещал Закарпатье



