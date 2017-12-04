Умер король Румынии Михай I

05.12.2017 (15:48)

Король Михай I был последним восточноевропейским монархом

Король Румынии Михай I умер 5 декабря в своей частной швейцарской резиденции в городе Обон в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает Romania TV.

Король страдал раком и в последние годы находился под постоянным медицинским наблюдением.

Михай дважды правил страной в 1927-1930 и в 1940-1947 годах. Затем его заставили отречься от престола коммунисты, и он отправился в изгнание. Король вернулся в страну только после падения коммунистического режима.

Михая похоронят в субботу вместе с другими членами королевской семьи Румынии на кладбище в Куртя-де-Арджеш в центральной части страны. Год назад в возрасте 92 лет умерла жена Михая королева Анна.

Главными местами компактного проживания румын на Украине являются Черновицкая (114 600 человек) и Закарпатская (32 100 человек) области.

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