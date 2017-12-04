В Украине запретили российские сказки о богатырях

|В Украине запрещены ввоз и продажа российских сказок о богатырях
Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину 20 книг, изданных в России, в частности сказок о богатырях.
Об єтом сообщается на сайте Госкомтелерадио.
В частности, в перечень издательской продукции, отныне запрещенной Госкомтелерадио для ввоза вошли такие книги из России: Богатырские российские сказки, Иллья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях московского издательства.
Отмечается, что ввоз в Украину российских изданий запрещен “в связи с несоответствием их содержания критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в Украине”.
Кроме того в список вошли исторические книги, мемуары.
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Комментарии
Рейтинг: 10
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А Маша и Медведь - главная угроза хохлонации...ДБ БЛ.
Рейтинг: 25
Идиотизм украинских правителей неизлечим.