В Украине запретили российские сказки о богатырях

05.12.2017 (17:37)

В Украине запрещены ввоз и продажа российских сказок о богатырях

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию запретил ввоз в Украину 20 книг, изданных в России, в частности сказок о богатырях.

Об єтом сообщается на сайте Госкомтелерадио.

В частности, в перечень издательской продукции, отныне запрещенной Госкомтелерадио для ввоза вошли такие книги из России: Богатырские российские сказки, Иллья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях московского издательства.

Отмечается, что ввоз в Украину российских изданий запрещен “в связи с несоответствием их содержания критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению в Украине”.

Кроме того в список вошли исторические книги, мемуары.





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