Новогодний сюрприз: какие продукты стремительно подорожали

05.12.2017 (17:55)

Стало известно какие популярные продукты на Новый Год поднимутся в цене

В прошлом месяце в Украине в очередной раз пошли вверх цены на основные продукты питания.

Больше всего среди социальных групп товаров подорожали молочные изделия. Например, сливочное масло – на 4,0% (то есть + 6,22 грн / кг), сметана, творог и молоко - от 0,1 до 2,5%.

Практически одновременно изменилась и стоимость сала – дополнительно на 1,33 грн / кг (около 2%), говядины и вареных колбас – на 1,4% и 1,2% соответственно, яйца – до 1,8% (+42 коп / 10 шт.).

На мучные изделия цены также не стоят на месте. Хлеб пшеничный (первого сорта) дороже на 1,6% (+21 коп / кг), ржано-пшеничный хлеб - на 1,8% (+21 коп / кг). Похожая ситуация и с макаронными изделиями.

К слову, недавно Украина стала лидером по повышению цен на продукты питания среди стран Европы – потребительская корзина в течение 2017 года подорожала на 15%.





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