Закарпатье недополучило 47,6 миллионов гривен для выплаты зарплат

05.12.2017 (19:15)

На Закарпатье работники социально-культурной сферы сидят без зарплат

Постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября осуществлено распределение стабилизационной дотации из Государственного бюджета местным бюджетам.

Закарпатье, в соответствии с этим документом, получить 47 миллионов 654,6 тысяч гривен на зарплату работникам социально-культурной сферы (в том числе не педагогическим кадрам и работникам детсадов, где самая тяжелая ситуация).

– Эти деньги распределены по районам области моим распоряжением, однако на Закарпатье они до сих пор не поступили, – заявляет Геннадий Москаль. – Вот почему и возникла задолженность по зарплатам.

Люди, которые ежедневно видят по телевизору отчеты об успехах в экономике и новые поступления средств, не понимают, кто их дурит, и начинают возмущаться. Их можно понять, ведь жить приходится не в телевизионных новостях, а на самом деле. Мы сегодня направили правительственную телеграмму премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой выполнить постановление Правительства и срочно перечислить на Закарпатье 47,6 миллионов гривен для выплаты зарплат работникам социально-культурной сферы.





Бюджетники в Закарпатье могут остаться без зарплат до конца года



