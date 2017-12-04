Карпаты : Пейзажи Черногорского хребта на Закарпатье (ФОТО)

05.12.2017 (20:29)

Пейзажи с Петроса почти такие же, как с Говерлы

Гора Петрос - одна из самых высоких вершин горного массива Черногора, популярный объект пешеходного туризма, с которого открываются невероятные пейзажи.

Петрос - гора в Украинских Карпатах, в Раховском районе Закарпатской области. Одна из самых высоких вершин горного массива Черногора. Высота - 2020 м. Расположена в северо-западной части массива между горами Шешул (на юго-западе) и Говерла (на востоке).

Западный и юго-западный склоны крутые с многочисленными каменными россыпями, северный и северо-восточный — обрывистые, со скальными выступами. Есть древнеледниковые формы рельефа.

Пейзажи с Петроса почти такие же, как с Говерлы. Особенно красиво выглядит главный хребет Черногоры, который можно наблюдать по всей его длине — от Говерлы до Попа Ивана. Четче, чем с Говерлы, видно Близницу и за ней — ряд долин хребта Свидовец.

На северо-западных склонах горы берет начало ручей Кевель, левый приток Черной Тисы. На северных - ручей Козменщик, что проходит несмотря на одноименный туристический приют и дальше в с. Лазещина.





Жемчужина Карпатских гор - Говерла (ВИДЕО)



