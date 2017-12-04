Зимняя сказка в Ужгородском замке (ФОТО)

05.12.2017 (20:44)

Сказочная зима в Ужгородском замке

Зима уже уверенно поселилась на календаре и в Карпатах, где уже всерьез намекают на начало горнолыжного сезона. А вот в Ужгороде - все еще слишком переменчиво. Но есть и места, где зимы, ее чистоты и романтики больше, чем в целом в городе. Это - Ужгородский замок.

Пока на улицах столицы Закарпатья царит традиционная для большинства наших зим «хлюпалка» (хотя, если поднять глаза вверх, можно насладиться пушистым снежком на ветвях), территория замка очаровывает как средоточие действительно белого времени года.

Здесь госпожа Зима воцарилось настолько, насколько это позволяет температура. А седые стены главной крепости Закарпатья и старинные ограды создают для красавицы лучшие условия. Свет, в своей изменчивости рисующий причудливые узоры - тоже помощник в создании настроения. Спешите насладиться!

Ужгородский замок ждет посетителей для уже по настоящему зимних фотосессий в натуральном антураже, а еще там можно интересно провести время и внутри ...





Ужгородский замок зимой с высоты птичьего полета (ФОТО)



